Пропавшую 84-летнюю пенсионерку ищут в Аксайском районе
Пропавшую 84-летнюю Анну Мордасову ищут полицейские в Аксайском районе Ростовской области, сообщает
Пропавшую 84-летнюю Анну Мордасову ищут полицейские в Аксайском районе Ростовской области, сообщает
«Сотрудниками отдела МВД России по Аксайскому району устанавливается местонахождение Анны Евгеньевны Мордасовой
Приметы женщины: на вид 80 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, смуглое лицо, короткие окрашенные волосы.
В день исчезновения пенсионерка была одета в серое платье с принтом «цветок», кофту кирпичного цвета и бежевые плетеные босоножки.
Всем, кому