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16:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшую 84-летнюю пенсионерку ищут в Аксайском районе

Пропавшую 84-летнюю Анну Мордасову ищут полицейские в Аксайском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

«Сотрудниками отдела МВД России по Аксайскому району устанавливается местонахождение Анны Евгеньевны Мордасовой 19.08.1933 года рождения, которая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — говорится в сообщении.

Приметы женщины: на вид 80 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, смуглое лицо, короткие окрашенные волосы.

В день исчезновения пенсионерка была одета в серое платье с принтом «цветок», кофту кирпичного цвета и бежевые плетеные босоножки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (86350) 5−40−49, 8 (86350) 7−10−02.

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