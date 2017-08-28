Пропавшую 84-летнюю пенсионерку ищут в Аксайском районе

«Сотрудниками отдела МВД России по Аксайскому району устанавливается местонахождение Анны Евгеньевны Мордасовой 19.08.1933 года рождения, которая ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — говорится в сообщении.

Приметы женщины: на вид 80 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, смуглое лицо, короткие окрашенные волосы.

В день исчезновения пенсионерка была одета в серое платье с принтом «цветок», кофту кирпичного цвета и бежевые плетеные босоножки.