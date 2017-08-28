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15:00 (мск), источник: Интерфакс

Лауреаты «Оскара» и Нобелевской премии подписали петицию в защиту Серебренникова

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Петицию против домашнего ареста и уголовного преследования худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого в организации хищения выделенных из бюджета 68 млн рублей, подписали 35 видных деятелей культуры, в том числе лауреат двух премий «Оскар» актриса Кейт Бланшетт, обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, режиссер «Тони Эрдмана» Марин Аде, дирижер Теодор Курентзис и обладатель «Оскара» режиссер Фолькер Шлёндорф.

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Петиция на немецком и английском языках выложена на сайте Change.org. Ее авторы выступают против ограничения свободы Серебренникова и считают, что возбужденное против него уголовное дело связано с желанием заставить замолчать всемирно известного режиссера. Они указывают, что обвинения в растрате денег, выделенных на постановку «Сна в летнюю ночь», которая якобы так и не увидела свет, абсурдны, так этот спектакль был номинирован на премию «Золотая маска», был показан в Риге и Париже, значился в программе «Гоголь-центра» и запечатлен на видео.

Деятели культуры просят российскую прокуратуру прекратить уголовное преследование Серебренникова и отказаться от надуманных обвинений против него.

Свои подписи под петицией поставили также немецкий актер Ларс Айдингер (исполнитель роли будущего императора Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда»), немецкая актриса Нина Хосс, обладатель «Оскара» за лучший иностранный фильм («Ничья земля») боснийский режиссер Данис Танович. Подписавший петицию немецкий режиссер Шлёндорф также получил премию американской киноакадемии за лучший иностранный фильм — «Жестяной барабан».

Уголовное дело

Серебренников был задержан 22 августа в Петербурге по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей. Позже ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был заключен под домашний арест. Вину режиссер не признал.

Следствие считает, что Серебренников и бывший гендиректор основанной им «Седьмой студии» Юрий Итин организовали хищение бюджетных средств, заведомо завышая стоимость работ в рамках реализации проекта «Платформа», и затем обналичивание полученных средств через подконтрольных им контрагентов.

7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Дмитрий Николаевич Федунов
Гоминтерн зашевелился...
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