Лауреаты «Оскара» и Нобелевской премии подписали петицию в защиту Серебренникова

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Петиция на немецком и английском языках выложена на сайте Change.org. Ее авторы выступают против ограничения свободы Серебренникова и считают, что возбужденное против него уголовное дело связано с желанием заставить замолчать всемирно известного режиссера. Они указывают, что обвинения в растрате денег, выделенных на постановку «Сна в летнюю ночь», которая якобы так и не увидела свет, абсурдны, так этот спектакль был номинирован на премию «Золотая маска», был показан в Риге и Париже, значился в программе «Гоголь-центра» и запечатлен на видео.

Деятели культуры просят российскую прокуратуру прекратить уголовное преследование Серебренникова и отказаться от надуманных обвинений против него.

Свои подписи под петицией поставили также немецкий актер Ларс Айдингер (исполнитель роли будущего императора Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда»), немецкая актриса Нина Хосс, обладатель «Оскара» за лучший иностранный фильм («Ничья земля») боснийский режиссер Данис Танович. Подписавший петицию немецкий режиссер Шлёндорф также получил премию американской киноакадемии за лучший иностранный фильм — «Жестяной барабан».

Уголовное дело

Серебренников был задержан 22 августа в Петербурге по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей. Позже ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был заключен под домашний арест. Вину режиссер не признал.