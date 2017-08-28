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14:42 (мск), источник: Uralpress.ru

Житель Челябинской области устроил тройное ДТП в Башкирии: одна погибшая

В Белорецком районе Башкортостана водитель из Челябинской области, управлявший автомобилема «Тойота Марк-2», совершил столкновение с двумя встречными авто. Четырем участникам ДТП понадобилась помощь медиков. Погибла пожилая женщина.

Как сообщили корреспонденту «Урал-пресс-информ» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, авария случилась 27 августа на 8-м километре автодороги Белорецк-Тирлянский. 21-летний южноуралец за рулем «Тойоты Марк-2», потеряв управление, врезался в «Хундай Элантра» и ВАЗ-2114.

«Хундай», в салоне которого были четыре человека из Белорецка, от удара опрокинулся. Находившаяся за рулем автомобиля женщина попала в больницу с тяжелыми травмами, а ее 57-летняя мать скончалась на месте. Престарелому отцу жительницы Башкирии тоже потребовалась госпитализация. Ее полуторагодовалый сын, сидевший в детском кресле сзади, избежал серьезных травм.

Сам виновник ДТП — водитель «Тойоты» — попал в реанимацию. Полицией начато разбирательство.

Информации о травмировании людей, находившихся в ВАЗе, нет.

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