Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Свадьба дочки Турецкого затмила торжество внука Пугачевой
"Черный август": оценена вероятность дефолта в России
Кормящая невеста стала сенсацией соцсетей
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
HuffPost рассказал, как Путин развалил США и выиграл 3-ю мировую
«Это смешно»: эксперт про опасность армии Украины
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Лорак поделилась откровенным снимком в бикини - СМИ
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
14:45 (мск), источник: Новости Перми

За три дня в Прикамье выявили 152 нетрезвых водителя

С 25 по 27 августа в Пермском крае сотрудниками ГИБДД задержаны более 150 человек за управление автомобилем с признаками опьянения.

Из общего числа автомобилистов, заподозренных в нетрезвом вождении, 36 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования. Еще 37 автолюбителей управляли машиной, не имея права управления транспортным средством.

Всего за три дня Госавтоинспекцией выявлено 7320 нарушений ПДД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Кунгурском районе в яму упал КАМАЗ
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
За и против: вагонка в интерьере
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
В Москве участились попытки рейдерского захвата паркингов
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь