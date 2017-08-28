За три дня в Прикамье выявили 152 нетрезвых водителя
С 25 по 27 августа в Пермском крае сотрудниками ГИБДД задержаны более 150 человек за управление автомобилем с признаками опьянения.
С 25 по 27 августа в Пермском крае сотрудниками ГИБДД задержаны более 150 человек за управление автомобилем с признаками опьянения.
Из общего числа автомобилистов, заподозренных в нетрезвом вождении, 36 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования. Еще 37 автолюбителей управляли машиной, не имея права управления транспортным средством.
Всего за три дня Госавтоинспекцией выявлено 7320 нарушений ПДД.