В Нефтяниках на остановке «Садко» насмерть сбили пешехода

Сегодня, 28 августа, примерно в 14:35 в полицию поступило сообщение о том, что в Советском округе произошло ДТП. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Прибывшие сотрудники полиции установили, что 26-летний омич ехал по улице Мира в сторону улицы Доковской на автомобиле ВАЗ-21102. В районе остановки «Садко» водитель сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.