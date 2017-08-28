Стала известна личность мужчины, пострадавшего от взрыва в Уфе
По факту взрыва автомобиля в Уфе Следственный комитет РФ по РБ возбудил уголовное дело по двум статьям.
По факту взрыва автомобиля в Уфе Следственный комитет РФ по РБ возбудил уголовное дело по двум статьям.
Напомним, сегодня днем на улице Армавирской взрывом был поврежден автомобиль Kia Spectra. В результате пострадал водитель — ему оторвало ноги. Мужчина был госпитализирован в 22-ю больницу. По словам очевидцев, взрыв произошел под водительским сиденьем. Водителю оторвало стопы и икры.
В частности, следствие усматривает в произошедшем преступление, предусмотренное статьями «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов». Также, по мнению следователей, имело место покушение
По информации ProUfu.ru, пострадавший, которому 30 с лишним лет, —