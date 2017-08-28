Полиция: В Краснодаре в жилом доме нашли не гранаты, а пакеты
В МВД прокомментировали сообщения о том, что в Краснодаре в жилом доме нашли боеприпасы.
В МВД прокомментировали сообщения о том, что в Краснодаре в жилом доме нашли боеприпасы.
Сообщение об обнаружении бесхозных пакетов поступило в 10:30. На место выехали городские службы. Полицейские эвакуировали местных жителей и обследовали территорию с привлечением кинолога.
«В настоящее время обследование окончено, оцепление снято. Обнаруженные пакеты не представляют опасности для граждан», — сообщили в
Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно, что в жилом доме на Карасунской набережной нашли 11 современных гранат.