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14:57 (мск), источник: ЮГА.ру

Полиция: В Краснодаре в жилом доме нашли не гранаты, а пакеты

В МВД прокомментировали сообщения о том, что в Краснодаре в жилом доме нашли боеприпасы.

Источник: ЮГА.ру

Сообщение об обнаружении бесхозных пакетов поступило в 10:30. На место выехали городские службы. Полицейские эвакуировали местных жителей и обследовали территорию с привлечением кинолога.

«В настоящее время обследование окончено, оцепление снято. Обнаруженные пакеты не представляют опасности для граждан», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, ранее стало известно, что в жилом доме на Карасунской набережной нашли 11 современных гранат.

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