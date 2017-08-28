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15:12 (мск), источник: dostup1.ru

Пьяная женщина угодила под поезд в Челябинске

Она шла вдоль железнодорожных путей и была задета габаритом проходившего поезда.

Сотрудники транспортной полиции Челябинска устанавливают обстоятельства травмирования женщины на железнодорожном перегоне Смолино — Полетаево, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В сообщении Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте говорится, что инцидент произошел в субботу, 26 августа.

«В 21.40 (время местное) 36-летняя жительница Челябинска шла вдоль железнодорожных путей и была задета габаритом проходившего поезда. Бригадой скорой медпомощи пострадавшая была доставлена в больницу, где поставлен предварительный диагноз: сочетанная травма головы, открытая травма голени, алкогольное опьянение», — уточнили в полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить ж/д пути нужно только в установленных местах: по настилам, а также там, где есть соотстветствующие указатели, убедившись в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.

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