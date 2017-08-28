Пьяная женщина угодила под поезд в Челябинске
Она шла вдоль железнодорожных путей и была задета габаритом проходившего поезда.
Она шла вдоль железнодорожных путей и была задета габаритом проходившего поезда.
Сотрудники транспортной полиции Челябинска устанавливают обстоятельства травмирования женщины на железнодорожном перегоне Смолино — Полетаево, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«В 21.40 (время местное) 36-летняя жительница Челябинска шла вдоль железнодорожных путей и была задета габаритом проходившего поезда. Бригадой скорой медпомощи пострадавшая была доставлена в больницу, где поставлен предварительный диагноз: сочетанная травма головы, открытая травма голени, алкогольное опьянение», — уточнили в полиции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности. Переходить ж/д пути нужно только в установленных местах: по настилам, а также там, где есть соотстветствующие указатели, убедившись в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.