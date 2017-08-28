Пьяная женщина угодила под поезд в Челябинске

Сотрудники транспортной полиции Челябинска устанавливают обстоятельства травмирования женщины на железнодорожном перегоне Смолино — Полетаево, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В сообщении Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте говорится, что инцидент произошел в субботу, 26 августа.

«В 21.40 (время местное) 36-летняя жительница Челябинска шла вдоль железнодорожных путей и была задета габаритом проходившего поезда. Бригадой скорой медпомощи пострадавшая была доставлена в больницу, где поставлен предварительный диагноз: сочетанная травма головы, открытая травма голени, алкогольное опьянение», — уточнили в полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.