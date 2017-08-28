Челябинец оставил без газа восемь домов, неумело подключив водонагреватель
Жители восьми домов в челябинском поселке Першино остались без газа
Жители восьми домов в челябинском поселке Першино остались без газа
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В минувшую субботу соседи «деятеля» обнаружили, что из их газовой плиты пошла вода. На место ЧП прибыли работники
«К повторному пуску газа в жилые дома мы сможем приступить, когда убедимся, что воды в газопроводе не осталось. Важно не только восстановить газоснабжение сейчас, но и исключить вероятность ледяной закупорки газопровода в отопительный период», — рассказал начальник центральной
Все затраты на проведение сложных
Специалисты напоминают, что самовольный монтаж, переустановка или замена газового оборудования запрещены, поскольку это может угрожать безопасности людей. Этим должны заниматься исключительно профессионалы, у которых есть допуск к работам такого характера.