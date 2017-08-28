Челябинец оставил без газа восемь домов, неумело подключив водонагреватель

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Челябинскгоргаз», коммунальная авария произошла на улице Агаповской. Причиной стало попадание воды в газопровод низкого давления. Это произошло по вине одного из жителей поселка, который неправильно подключил газовый проточный водонагреватель, не обладая нужными навыками.

В минувшую субботу соседи «деятеля» обнаружили, что из их газовой плиты пошла вода. На место ЧП прибыли работники аварийно-диспетчерской службы АО «Челябинскгоргаз». Чтобы откачать воду и устранить последствия инцидента, им пришлось приостановить газоснабжение восьми жилых домов. Специалистам пришлось в нескольких местах откапывать и вскрывать подземный газопровод, чтобы слить жидкость.

«К повторному пуску газа в жилые дома мы сможем приступить, когда убедимся, что воды в газопроводе не осталось. Важно не только восстановить газоснабжение сейчас, но и исключить вероятность ледяной закупорки газопровода в отопительный период», — рассказал начальник центральной аварийно-диспетчерской службы АО «Челябинскгоргаз» Сергей Ежов.

Все затраты на проведение сложных ремонтно-восстановительных работ лягут на плечи виновника инцидента.