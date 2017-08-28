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15:04 (мск), источник: Sputnik.by

В Могилеве женщина выпала из окна 7-го этажа, найдена ее записка

Информация о трагедии появилась в воскресенье, 28 августа в социальных сетях.

Источник: Sputnik.by

Как писали очевидцы на личных страницах, около 10-ти утра девушка выпала из окна 7-го этажа дома на улице Каштановой в Могилеве и после падения была еще жива.

Могилевским межрайонным отделом следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения 27 августа около 10 часов утра тела женщины возле дома по улице Каштановой в городе Могилеве.

«Установлено, что женщина 1977 года рождения ранее проживала в этом доме на 7-м этаже, следователи осмотрели место происшествия, а также квартиру, где проживала женщина с семьей, назначили судебно-медицинскую экспертизу», — рассказала Сахарова.

Следователи также изъяли в квартире предсмертную записку. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, добавила представитель СК.

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