В Могилеве женщина выпала из окна 7-го этажа, найдена ее записка
Информация о трагедии появилась в воскресенье, 28 августа в социальных сетях.
Информация о трагедии появилась в воскресенье, 28 августа в социальных сетях.
Как писали очевидцы на личных страницах, около 10-ти утра девушка выпала из окна 7-го этажа дома на улице Каштановой в Могилеве и после падения была еще жива.
Могилевским межрайонным отделом следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения 27 августа около 10 часов утра тела женщины возле дома по улице Каштановой в городе Могилеве.
«Установлено, что женщина 1977 года рождения ранее проживала в этом доме на 7-м этаже, следователи осмотрели место происшествия, а также квартиру, где проживала женщина с семьей, назначили
Следователи также изъяли в квартире предсмертную записку. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, добавила представитель СК.