В Могилеве женщина выпала из окна 7-го этажа, найдена ее записка

Источник: Sputnik.by

Как писали очевидцы на личных страницах, около 10-ти утра девушка выпала из окна 7-го этажа дома на улице Каштановой в Могилеве и после падения была еще жива.

Могилевским межрайонным отделом следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения 27 августа около 10 часов утра тела женщины возле дома по улице Каштановой в городе Могилеве.

«Установлено, что женщина 1977 года рождения ранее проживала в этом доме на 7-м этаже, следователи осмотрели место происшествия, а также квартиру, где проживала женщина с семьей, назначили судебно-медицинскую экспертизу», — рассказала Сахарова.