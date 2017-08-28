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15:21 (мск), источник: Новости Перми

В Перми во дворе многоквартирного дома рухнуло дерево и повредило автомобиль

Инцидент произошел около трех часов ночи 28 августа у дома № 10 по улице Анвара Гатауллина в Свердловском районе. Никто из людей не пострадал, но оказалась повреждена отечественная легковушка.

Один из стволов раздвоенного дерева упал в дворовый проезд и придавил «Ладу Гранту».

— В три часа ночи у меня сработала сигнализация, тогда я и увидел, что произошло. Свидетельницей этого стала соседка, она услышала треск, подошла к окну и увидела, что дерево падает. Его ствол раздваивается, сейчас одна часть «рогатины» нависла над двором и лежит на мой машине. Вторая пока стоит, но кажется не очень крепкой, — рассказал Ильгиз, владелец машины.

Собственник поврежденного автомобиля написал соответствующее заявление в полицию, но для фиксации произошедшего необходим визит на место участкового. В территориальном отделе полиции по Свердловскому району мужчине сообщили, что раньше следующего утра это вряд ли случится. Также пермяк заказал справку об отсутствии неблагоприятных погодных условий, способствующих падению деревьев, и намерен провести экспертизу упавшего дерева.

Источник: Новости Перми

Данную территорию обслуживает УК «Мой дом». Там «Новостям Перми» сообщили, что поврежденная машина стояла не на оборудованной парковке, а дерево уже убрали. Эту информацию опроверг владелец поврежденной «Лады» — дерево с ночи продолжает лежать на автомобиле, а вторая его часть также угрожает рухнуть во двор. В УК Ильгизу сообщили, что дерево уберут лишь вечером.

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