СК расследует гибель рабочего на предприятии в Нижнем Тагиле

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 26 июля. Слесаря-ремонтника в возрасте 46 лет придавило плитой во время демонтажных работ на одном из предприятий. Пострадавший скончался от полученных травм через короткое время на месте происшествия, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание за этого преступление — до 4 лет лишения свободы.