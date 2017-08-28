СК расследует гибель рабочего на предприятии в Нижнем Тагиле
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 28 августа, УралПолит.Ru. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего на предприятии в Нижнем Тагиле.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 28 августа, УралПолит.Ru. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего на предприятии в Нижнем Тагиле.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 26 июля.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание за этого преступление — до 4 лет лишения свободы.
«Допрашиваются свидетели, анализируется… документация о проведении работ в том числе, журналы по технике безопасности, табели учета рабочего времени. Следственным путем устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение техники безопасности при проведении работ на предприятии», — информирует СУ СК.