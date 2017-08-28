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15:26 (мск), источник: УралПолит.ру

СК расследует гибель рабочего на предприятии в Нижнем Тагиле

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 28 августа, УралПолит.Ru. Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего на предприятии в Нижнем Тагиле.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 26 июля. Слесаря-ремонтника в возрасте 46 лет придавило плитой во время демонтажных работ на одном из предприятий. Пострадавший скончался от полученных травм через короткое время на месте происшествия, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления по статье УК РФ о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание за этого преступление — до 4 лет лишения свободы.

«Допрашиваются свидетели, анализируется… документация о проведении работ в том числе, журналы по технике безопасности, табели учета рабочего времени. Следственным путем устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение техники безопасности при проведении работ на предприятии», — информирует СУ СК.

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