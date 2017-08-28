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15:37 (мск), источник: АиФ Самара

Самарец и тольяттинец заразились в Таиланде лихорадкой Денге

Туристам, выезжающим с тропические страны, врачи рекомендуют делать прививки.

Источник: Аргументы и факты

У двух мужчин — уроженцев Самары и Тольятти, побывавших в Таиланде обнаружили лихорадку Денге, ещё один житель Тольятти подхватил в Колумбии лихорадку Зикка, сообщает 63.ru.

Как пояснила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области Елена Меркулова, лихорадкой Денге можно заболеть в странах Азии — Таиланде, Шри-Ланке, Пакистане, Малайзии. Резервуаром для возбудителя служат лемуры и обезьяны, а переносчиками — определенный вид комаров.

В наших широтах таких насекомых нет, поэтому распространяться вирус не может.

А вот любителям путешествовать специалисты рекомендуют перед поездкой обратиться за консультацией к медикам и сделать необходимые прививки.

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