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17:53 (мск), источник: Volga News

В Самаре девочка из детского сада попала в реанимацию с отравлением

Обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

В понедельник, 28 августа, в десятом часу утра по предварительным данным в одном из детских садов по ул. Мориса Тореза в Самаре почувствовали себя плохо две девочки в возрасте пяти лет, предположительно отравившиеся неизвестным веществом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавших в срочном порядке доставили в лечебное учреждение.

По данным медиков, одна из девочек была направлена в отделение реанимации, а вторая в отделение эндокринологии.

Обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

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