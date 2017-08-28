В Самаре девочка из детского сада попала в реанимацию с отравлением
Обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
В понедельник, 28 августа, в десятом часу утра по предварительным данным в одном из детских садов по ул. Мориса Тореза в Самаре почувствовали себя плохо две девочки в возрасте пяти лет, предположительно отравившиеся неизвестным веществом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Пострадавших в срочном порядке доставили в лечебное учреждение.
По данным медиков, одна из девочек была направлена в отделение реанимации, а вторая в отделение эндокринологии.
Обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.