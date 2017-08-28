В Самаре девочка из детского сада попала в реанимацию с отравлением

В понедельник, 28 августа, в десятом часу утра по предварительным данным в одном из детских садов по ул. Мориса Тореза в Самаре почувствовали себя плохо две девочки в возрасте пяти лет, предположительно отравившиеся неизвестным веществом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.