В Казани инспекторы минэкологии «крышевали» незаконную добычу песка
В Казани полиция задержала группу лиц, которая подозревается в незаконной добыче песка. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.
В Казани полиция задержала группу лиц, которая подозревается в незаконной добыче песка. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.
— Старший специалист Государственной инспекции экологического надзора Минэкологии РТ 34-летний Ринат Хабибуллин,
Установлено, что житель Казани Набиуллин регулярно на протяжении 3−4 лет занимался незаконной добычей песка, на земельных участках на территории пустыря в Приволжском районе Казани с привлечением рабочей силы и спецтехники.
— Песок складировался неподалеку, после чего вывозился конечным приобретателям. По предварительным данным ущерб нанесенный окружающей среде составил не менее 3,1 млн рублей, — сообщили в ведомстве.
Также с мая 2015 года по 3 июля текущего года Шакирзянов по поручению Набиуллина неоднократно передавал в качестве взятки Хабибуллину деньги на общую сумму около 240 тыс. рублей за предоставления информации о возможных планируемых проверочных мероприятиях со стороны сотрудников Минэкологии РТ и общее покровительство. Деньги передавали путем перечисления через различные банковские карты.
Отмечается, что противоправная деятельность обвиняемых была пресечена в июле 2017 года в ходе грамотно спланированных следственных действий и
Свою вину Набиуллин признал, остальные — нет. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.