В Казани инспекторы минэкологии «крышевали» незаконную добычу песка

— Старший специалист Государственной инспекции экологического надзора Минэкологии РТ 34-летний Ринат Хабибуллин, экс-сотрудник Минэкологии РТ 31-летний Руслан Шакирзянов, а также 37-летий Айрат Набиуллин в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере), ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в крупном размере), ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), — говорится в сообщении.

Установлено, что житель Казани Набиуллин регулярно на протяжении 3−4 лет занимался незаконной добычей песка, на земельных участках на территории пустыря в Приволжском районе Казани с привлечением рабочей силы и спецтехники.

— Песок складировался неподалеку, после чего вывозился конечным приобретателям. По предварительным данным ущерб нанесенный окружающей среде составил не менее 3,1 млн рублей, — сообщили в ведомстве.

Также с мая 2015 года по 3 июля текущего года Шакирзянов по поручению Набиуллина неоднократно передавал в качестве взятки Хабибуллину деньги на общую сумму около 240 тыс. рублей за предоставления информации о возможных планируемых проверочных мероприятиях со стороны сотрудников Минэкологии РТ и общее покровительство. Деньги передавали путем перечисления через различные банковские карты.

Отмечается, что противоправная деятельность обвиняемых была пресечена в июле 2017 года в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по РТ, УЭБиПК МВД по РТ при участии Минэкологии РТ.