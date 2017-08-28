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16:45 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области женщину избили вилами и ограбили во время сбора навозных червей

На днях к полицейским Елховского района обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что на нее напали и похитили 26,5 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что неизвестный напал на женщину, когда она собирала навозных червей на территории крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчина несколько раз ударил ее по голове деревянным черенком вил и металлической палкой, а также пытался душить.

Во время нанесения травм злоумышленник угрожал убийством и требовал отдать ему деньги и ценности. Женщина сообщила, что все вещи находятся у нее в машине, после чего он проник туда и украл из сумки всю имеющуюся наличность. Как только мужчина вышел из машины, потерпевшая заблокировала двери и уехала в направлении села Елховка.

Спустя некоторое время стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался один из жителей соседней республики 1980 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время мужчина находится по стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

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