В Самарской области женщину избили вилами и ограбили во время сбора навозных червей

Правоохранители установили, что неизвестный напал на женщину, когда она собирала навозных червей на территории крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчина несколько раз ударил ее по голове деревянным черенком вил и металлической палкой, а также пытался душить.

Во время нанесения травм злоумышленник угрожал убийством и требовал отдать ему деньги и ценности. Женщина сообщила, что все вещи находятся у нее в машине, после чего он проник туда и украл из сумки всю имеющуюся наличность. Как только мужчина вышел из машины, потерпевшая заблокировала двери и уехала в направлении села Елховка.