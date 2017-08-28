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15:49 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Хирург-пенсионер получил срок за смерть пациента в Уразовке

Установлено, что пациент умер от перитонита.

65-летний врач — хирург ГБУЗ «Уразовская центральная районная больница» осужден за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает и.о. Сергачского межрайонного прокурора.

Судом установлено, что 20 января этого года в лечебное учреждение «Уразовская ЦРБ» поступил 69-летний гражданин с телесными повреждениями. Через 2 дня пациент был прооперирован, а еще через 2 дня несмотря на оказанное лечение, пациент скончался.

Установлено, что смерть пациента наступила вследствие ненадлежащего оказания ему медицинской помощи, неправильного наложения швов и отсутствия установки дренажей в брюшную полость. Смерть пациента наступила от фиброзно-гнойного перитонита.

Вину в совершенном преступлении подсудимый полностью признал и возместил супруге умершего материальный и моральный ущерб.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя, просившего назначить наказание в виде ограничения свободы, учел тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого, 43-летний медицинский стаж в области хирургии, исключительно положительные характеристики подсудимого и привлечение к ответственности впервые, и назначил наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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