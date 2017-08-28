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16:46 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани «Газель» сбила 17-летнего велосипедиста

В воскресенье вечером в Казани «Газель» сбила 17-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Источник: Prokazan.ru

ДТП произошло по улице Ново-Давликеевской.

 — 42-летний водитель «Газели» задел велосипедиста, который двигался в попутном направлении, — сообщили в ведомстве.

В результате наезда молодой человек был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и и ушибленной раной лобной области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новошешминском районе Татарстана, 18 августа, 15-летнего школьника на велосипеде насмерть сбил водитель «Лады» 14-й модели.

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