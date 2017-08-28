В Казани «Газель» сбила 17-летнего велосипедиста
В воскресенье вечером в Казани «Газель» сбила 17-летнего велосипедиста. Об этом сообщает
В воскресенье вечером в Казани «Газель» сбила 17-летнего велосипедиста. Об этом сообщает
ДТП произошло по улице
— 42-летний водитель «Газели» задел велосипедиста, который двигался в попутном направлении, — сообщили в ведомстве.
В результате наезда молодой человек был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга и и ушибленной раной лобной области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Новошешминском районе Татарстана, 18 августа, 15-летнего школьника на велосипеде насмерть сбил водитель «Лады» 14-й модели.