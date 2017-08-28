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16:26 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новокубанске уходивший от погони водитель устроил ДТП с патрульным автомобилем

В Новокубанске после преследования задержали водителя иномарки.

По версии полиции, около 21:00 сотрудники ДПС заметили автомобиль Toyota, ехавший на высокой скорости, который преследовала патрульная машина Росгвардии. Наряд ДПС тоже поехал следом.

«Игнорируя законные требования правоохранителей, водитель иномарки продолжил движение с превышением скорости, в связи с чем сотрудники полиции обогнали преследуемый транспорт и совместно с сотрудниками Росгвардии заблокировали его. При этом нарушитель не остановился, столкнулся с впереди идущим патрульным автомобилем ДПС, после чего оба транспортных средства опрокинулись», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После аварии госпитализировали двух сотрудников полиции, находившихся в патрульном автомобиле. Водителя доставили в отдел полиции. Выяснилось, что 23-летний житель Армавира взял автомобиль у своего близкого родственника и не имел права управлять им. В отношении задержанного составили два протокола, ему грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет или административный арест на срок до 15 суток. По факту ДТП проводится проверка.

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