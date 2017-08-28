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16:18 (мск), источник: Новый Калининград

112: в Калининграде рабочий упал с восьмиметровой высоты

В пятницу в регионе в экстренные службы поступило два сообщения о случаях падения с высоты. Об этом в понедельник сообщает официальный паблик системы 112 в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Новый Калининград

В четыре часа дня поступило сообщение о том, что на строительной площадке по улице Ю. Маточкина в Калининграде с высоты приблизительно 8-ми метров упал мужчина. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Через полтора часа в экстренные службы поступил похожий вызов. На улице Молодежной в поселке Долгоруково Багратионовского городского округа с высоты 2-го этажа упал молодой мужчина. Звонивший сообщил, что у пострадавшего травма спины. Тем не менее от медицинской помощи пострадавший отказался.

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