112: в Калининграде рабочий упал с восьмиметровой высоты
В пятницу в регионе в экстренные службы поступило два сообщения о случаях падения с высоты. Об этом в понедельник сообщает официальный паблик системы 112 в социальной сети «ВКонтакте».
В пятницу в регионе в экстренные службы поступило два сообщения о случаях падения с высоты. Об этом в понедельник сообщает официальный паблик системы 112 в социальной сети «ВКонтакте».
В четыре часа дня поступило сообщение о том, что на строительной площадке по улице Ю. Маточкина в Калининграде с высоты приблизительно 8-ми метров упал мужчина. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
Через полтора часа в экстренные службы поступил похожий вызов. На улице Молодежной в поселке Долгоруково Багратионовского городского округа с высоты 2-го этажа упал молодой мужчина. Звонивший сообщил, что у пострадавшего травма спины. Тем не менее от медицинской помощи пострадавший отказался.