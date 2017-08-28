В Белыничском районе неизвестный автомобиль насмерть сбил медведя
Сбитого насмерть взрослого медведя обнаружил около 4 утра на трассе
Сбитого насмерть взрослого медведя обнаружил около 4 утра на трассе
28 августа, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. В Белыничском районе неизвестный автомобиль насмерть сбил медведя. Водитель с места ДТП скрылся. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник ОГАИ Белыничского РОВД Максим Кундалев.
Сбитого насмерть взрослого медведя обнаружил около 4 утра на трассе
«Это первый случай столкновения автомобиля и косолапого за последние несколько лет, — рассказал Максим Кундалев. — ГАИ сейчас разыскивает водителя, сбившего медведя».
Очевидцев ДТП просят звонить по телефону 102.
Тушу животного передали в Белыничский лесхоз. С начала года в Белыничском районе произошло 17 ДТП с участием животных.