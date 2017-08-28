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16:20 (мск), источник: БЕЛТА

В Белыничском районе неизвестный автомобиль насмерть сбил медведя

Сбитого насмерть взрослого медведя обнаружил около 4 утра на трассе Минск-Могилев на границе Березинского и Белыничского района дежурный экипаж ГАИ. Окровавленная туша животного лежала на проезжей части.

28 августа, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. В Белыничском районе неизвестный автомобиль насмерть сбил медведя. Водитель с места ДТП скрылся. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник ОГАИ Белыничского РОВД Максим Кундалев.

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Сбитого насмерть взрослого медведя обнаружил около 4 утра на трассе Минск-Могилев на границе Березинского и Белыничского района дежурный экипаж ГАИ. Окровавленная туша животного лежала на проезжей части. Скорее всего, косолапый попал на трассу, огороженную с двух сторон специальной сеткой, в районе путепровода, где имеется проход, а несшийся на большой скорости водитель авто не успел своевременно среагировать и сбил животное.

«Это первый случай столкновения автомобиля и косолапого за последние несколько лет, — рассказал Максим Кундалев. — ГАИ сейчас разыскивает водителя, сбившего медведя».

Очевидцев ДТП просят звонить по телефону 102.

Тушу животного передали в Белыничский лесхоз. С начала года в Белыничском районе произошло 17 ДТП с участием животных.

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