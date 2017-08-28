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16:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В поселке Пышма на бок завалилась фура

На прямом участке.

ДТП с грузовиком «Фредлайнер» произошло 28 августа 2017 года на выезде из поселка Пышма. Фотографией с места аварии поделился пользователь группы «Инцидент Екатеринбург».

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, авария зафиксирована на 177-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень: «Водитель фуры при движении по прямому участку не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и допустил опрокидывание транспортного средства. Люди не пострадали».

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