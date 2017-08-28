В поселке Пышма на бок завалилась фура

ДТП с грузовиком «Фредлайнер» произошло 28 августа 2017 года на выезде из поселка Пышма. Фотографией с места аварии поделился пользователь группы «Инцидент Екатеринбург».

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, авария зафиксирована на 177-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень: «Водитель фуры при движении по прямому участку не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и допустил опрокидывание транспортного средства. Люди не пострадали».