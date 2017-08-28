В Турции загадочным образом пропала фотограф из Уфы

Источник: Комсомольская правда

Уже полтора месяца, с 7 июля, от 25-летней Алсу Ф., которая из Башкирии в марте этого года переехала в Турцию, нет вестей.

Есть у этой истории одна особенность — к девушке накопилось множество претензий от клиентов. По версии нескольких человек, в Турции она работала фотографом и не отдавала готовые работы своим клиентам, а вот плату за фотосессию брала в полном размере.

ДВЕ ФОТОГРАФИИ ЗА СТО БАКСОВ.

Этим летом уфимка Алина Ш. (имя здесь и далее изм.) со своей семьей полетели на отдых в Турцию, чтобы там, в теплом семейном кругу, отметить юбилей. Уфимцам понадобился фотограф, тогда Алина недолго думая выбрала землячку Алсу по рекомендациям знакомых и за богатое портфолио.

— Мы договорились, выбрали дату и место, внесли аванс в размере 1000 рублей. В назначенный день все прошло хорошо, снимались где-то 1,5 часа. Заплатили мы ей в общей сложности 100$.

В сообщении от неё было написано, что фотографии готовятся 1−2 недели. Прошло необходимое время, Алсу выслала нам 2 обработанных фото, пообещала в скором времени выслать остальные и с этого момента перестала выходить на связь, — поделилась с «Комсомолкой» Алина.

Семья Алины предположила, что в чужой стране с девушкой могло случиться что угодно, и Алина в ее группе написала о том, что Алсу пропала. Тогда на ее сообщение неожиданно откликнулись целых восемь человек — точно такая же ситуация произошла с этими людьми.

— У всех на руках по два фото, как и у нас. Все заплатили по 100$. Мы сравнили даты фотосессий и даты, когда она с кем-то из нас выходила на связь, и поняли, что это конкретное спланированное мошенничество. Ни она, ни ее родители на связь не выходят, а вот наши общие друзья в конце июля встречались с ней и рассказали, что она жива и здорова, — рассказывает Алина.

— У нас такая же история, уже четвертый месяц ждём фотографии со съёмок, хотя они были 2 апреля, — прокомментировала еще одна уфимка Татьяна Б.

МЫ ИЩЕМ ДОЧЬ.

«Потерпевшие» пытались связаться с родителями Алсу, но на звонки они не отвечают и на контакт не идут. Корреспондент «Комсомолки» пытался пообщаться с мамой девушки, но все безуспешно.

Тем временем в полиции лежит заявление о розыске Алсу от 28 июля 2017 года.

— Да, заявление действительно было, его писала мама девушки, Альбина. Обеспокоенная женщина пришла в полицию и просила помочь в поисках, — прокомментировали в МВД по РБ.

Правоохранительные органы сообщили, что от клиентов, которым фотограф не отдала фотографий, заявлений на Алсу не было. Также в МВД уверены, что у Алсу действительно могут быть какие-то серьезные проблемы и обстоятельства, нежели девушка будет заниматься мошенничеством, ссылаясь на то, что мошенники никогда не выдают своих личных данных, как это сделала Алсу.

Но потерпевшие все же предполагают, что родители Алсу просто прикрывают ее.