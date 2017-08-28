В Турции загадочным образом пропала фотограф из Уфы
Клиенты считают, что девушка сбежала с деньгами, но заявления в полицию никто не подал.
Клиенты считают, что девушка сбежала с деньгами, но заявления в полицию никто не подал.
Уже полтора месяца, с 7 июля, от 25-летней Алсу Ф., которая из Башкирии в марте этого года переехала в Турцию, нет вестей.
Есть у этой истории одна особенность — к девушке накопилось множество претензий от клиентов. По версии нескольких человек, в Турции она работала фотографом и не отдавала готовые работы своим клиентам, а вот плату за фотосессию брала в полном размере.
ДВЕ ФОТОГРАФИИ ЗА СТО БАКСОВ.
Этим летом уфимка Алина Ш. (имя здесь и далее изм.) со своей семьей полетели на отдых в Турцию, чтобы там, в теплом семейном кругу, отметить юбилей. Уфимцам понадобился фотограф, тогда Алина недолго думая выбрала землячку Алсу по рекомендациям знакомых и за богатое портфолио.
— Мы договорились, выбрали дату и место, внесли аванс в размере 1000 рублей. В назначенный день все прошло хорошо, снимались
В сообщении от неё было написано, что фотографии готовятся 1−2 недели. Прошло необходимое время, Алсу выслала нам 2 обработанных фото, пообещала в скором времени выслать остальные и с этого момента перестала выходить на связь, — поделилась с «Комсомолкой» Алина.
Семья Алины предположила, что в чужой стране с девушкой могло случиться что угодно, и Алина в ее группе написала о том, что Алсу пропала. Тогда на ее сообщение неожиданно откликнулись целых восемь человек — точно такая же ситуация произошла с этими людьми.
— У всех на руках по два фото, как и у нас. Все заплатили по 100$. Мы сравнили даты фотосессий и даты, когда она с
— У нас такая же история, уже четвертый месяц ждём фотографии со съёмок, хотя они были 2 апреля, — прокомментировала еще одна уфимка Татьяна Б.
МЫ ИЩЕМ ДОЧЬ.
«Потерпевшие» пытались связаться с родителями Алсу, но на звонки они не отвечают и на контакт не идут. Корреспондент «Комсомолки» пытался пообщаться с мамой девушки, но все безуспешно.
Тем временем в полиции лежит заявление о розыске Алсу от 28 июля 2017 года.
— Да, заявление действительно было, его писала мама девушки, Альбина. Обеспокоенная женщина пришла в полицию и просила помочь в поисках, — прокомментировали в МВД по РБ.
Правоохранительные органы сообщили, что от клиентов, которым фотограф не отдала фотографий, заявлений на Алсу не было. Также в МВД уверены, что у Алсу действительно могут быть
Но потерпевшие все же предполагают, что родители Алсу просто прикрывают ее.
«Комсомольская правда» следит за развитием событий.