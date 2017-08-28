Калининградец заказал убийство бывшего зятя за долг в 2,5 млн рублей
В Калининграде задержан мужчина, планировавший организовать убийство бывшего родственника. Об этом сообщает
В Калининграде задержан мужчина, планировавший организовать убийство бывшего родственника. Об этом сообщает
По версии следствия, бывший зять задолжал 67-летнему подозреваемому 2,5 млн рублей и отдавать их не собирался.
«В результате
Подозреваемого задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «3» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на убийство»). Мужчина заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается.