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16:49 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградец заказал убийство бывшего зятя за долг в 2,5 млн рублей

В Калининграде задержан мужчина, планировавший организовать убийство бывшего родственника. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, бывший зять задолжал 67-летнему подозреваемому 2,5 млн рублей и отдавать их не собирался. Из-за подобных действий ранее судимый калининградец решил убить родственника. Мужчина через посредника нашел исполнителя, который согласился на преступление за денежное вознаграждение в 500 тыс. рублей. Заказчик передал исполнителю 50 тыс. рублей в качестве задатка, а остальную сумму должен был выплатить после похорон. Но исполнитель добровольно отказался от совершения убийства, сообщив о готовящемся в правоохранительные органы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность жертвы — им оказался бывший зять злоумышленника, с которым у него сложились личные неприязненные отношения на почве долговых обязательств. Сотрудники полиции обеспечили 41-летнему мужчине безопасность и продолжили работу по изобличению организатора», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «3» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Покушение на убийство»). Мужчина заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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