Следствие выясняет причины гибели выпавшей из окна женщины в Могилеве
Тело было обнаружено 27 августа около 10 часов утра возле дома по ул. Каштанова, где женщина проживала.
Тело было обнаружено 27 августа около 10 часов утра возле дома по ул. Каштанова, где женщина проживала.
28 августа, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту обнаружения тела женщины возле дома в Могилеве, сообщила БЕЛТА официальный представитель СК Светлана Сахарова.
Тело было обнаружено 27 августа около 10 часов утра возле дома по ул. Каштанова, где женщина проживала.
Установлено, что женщина 1977 года рождения проживала на седьмом этаже 9-этажного дома. Следователи осмотрели место происшествия, квартиру, где проживала женщина с семьей, назначили