Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков высказался про актера РФ, воюющего за Украину
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
Коммунальные платежи станут собирать заранее
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
В Донецке ответили Порошенко на поздравление с Днем города – СМИ
СМИ: мнение о разделе Украины Госдепом США и РФ
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кэри разделась для глянца – СМИ
"Это смешно": эксперт про опасность армии Украины
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
12Растущее напряжение вокруг КНДР
21:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале подросток попал в реанимацию после удара током

Хотел взобраться на столб.

В Челябинске 15-летний подросток оказался в больнице после попытки забраться на столб электроопоры. Инцидент произошел вечером 25 августа. Парня ударило током, он упал, при этом трава под ним загорелась. На видео, снятом очевидцем, заметно, что у подростка серьезные ожоги рук и лица.

Искателя приключений доставили в ожоговый центр ГКБ № 6, он до сих пор находится в реанимации, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе горздрава.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Евгений Куйвашев закрыл целину в Академическом
Юлия Липницкая завершила карьеру
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
АФК «Система» объявила о техническом дефолте
ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских в Каспийске
Эксперты об аварии на Кубани: во всем виноват возраст автобуса
У Марка Цукерберга родилась дочь Август
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь