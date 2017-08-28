Нарушитель открыл стрельбу по сотрудникам ДПС в Краснодаре

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Водитель открыл огонь по пытавшимся задержать его полицейским на одной из улиц Краснодара. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю в понедельник.