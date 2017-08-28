Нарушитель открыл стрельбу по сотрудникам ДПС в Краснодаре
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Водитель открыл огонь по пытавшимся задержать его полицейским на одной из улиц Краснодара. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Водитель открыл огонь по пытавшимся задержать его полицейским на одной из улиц Краснодара. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в
«В районе 14:00 на стационарном посту ДПС при въезде в Краснодар сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota. В ответ водитель открыл огонь из неустановленного оружия, ранив сотрудника полиции в ногу, и продолжил движение», — сказал сотрудник
В ходе погони злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехав на препятствие, после чего скрылся.
«В настоящее время на территории Краснодара введена специальная операция, направленная на розыск и задержание подозреваемого. Сотрудник полиции госпитализирован», — добавил собеседник агентства.