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17:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербуржец попросился в следственный изолятор, чтобы выйти из запоя

Мужчина умолял судебных приставов арестовать его.

Не у всех хватает сил самостоятельно справиться с пагубными привычками. И тогда на помощь приходят… судебные приставы.

Нет, 34-летний житель Петербурга не искал встреч с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Они сами его нашли.

Гражданин долго уклонялся от выплат алиментов в пользу 13-летней дочери, в результате чего накопился внушительный долг — около 200 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении уклониста административный протокол. Суд назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ.
УФССП по Петербургу

Наказание казалось адекватным и справедливым. Всем, кроме самого алиментщика.

Через несколько дней после заседания должник явился на приём к судебному приставу и слёзно просил заменить ему наказание на административный арест.
УФССП по Петербургу

Пристав, конечно, сильно удивился — обычно его просят о наказании помягче. А этот — сам лезет за решетку. Но почему?

Ответ оказался неожиданным. Должник признался, что злоупотребляет алкоголем, и ничего с собой поделать не может. Не то, что грабли в руки взять, — даже себя в руки взять не получается.

— А несколько дней, проведённых в изоляции, смогут вывести его из запоя, — передают ход мысли петербуржца судебные приставы.

Конечно, полномочий менять наказание у пристава не было. Но он учел тот факт, что мужчина прогуливает свои исправительные работы. И состоялся новый суд. Теперь уж вариантов не было: арест и только арест.

Мужчина, по словам очевидцев, был в восторге. И вся его родня — тоже.

На судебное заседание гражданин прибыл с пакетом вещей и в приподнятом настроении. Когда было озвучено наказание в виде пяти суток ареста, родственники должника поблагодарили судебного пристава. Они сообщили, что гражданин хочет вновь начать финансово помогать своей дочери, но для этого ему надо побороть алкогольную зависимость.
УФССП по Петербургу

Остается надеяться, что пять дней в СИЗО помогли должнику встать на путь истинный. А если нет — он знает, куда обращаться за помощью.

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