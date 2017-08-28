Воронежские медики рассказали о состоянии попавшей под мотоцикл девушки

Девушку доставили в медучреждение в ночь на пятницу, 25 августа с тяжелыми травмами. По предварительным данным, во время байкерского трюка у дома № 19 с мотоцикла упала девушка. Ехавший следом второй мотоциклист проехал по ней и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, всего по проспекту ехали три мотоцикла, но ни один из мотоциклистов не остановился помочь.