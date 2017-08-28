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17:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские медики рассказали о состоянии попавшей под мотоцикл девушки

Пострадавшая попала в больницу 25 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Врачи оценили состояние девушки, попавшей под колеса мотоцикла на проспекте Революции, как крайне тяжелое, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения в понедельник, 28 августа. Пострадавшая продолжает находиться в больнице.

Девушку доставили в медучреждение в ночь на пятницу, 25 августа с тяжелыми травмами. По предварительным данным, во время байкерского трюка у дома № 19 с мотоцикла упала девушка. Ехавший следом второй мотоциклист проехал по ней и скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, всего по проспекту ехали три мотоцикла, но ни один из мотоциклистов не остановился помочь.

Полиция проводит проверку. Правоохранители попросили всех, кто располагает информацией о происшествии, обращаться по телефону 269 61 02.

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