В суде Петербурга директора «Балтстроя» задержали после освобождения

Как сообщили «РГ» в Объединенной пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга, сразу после заседания в зал, где проходило оглашение приговора, вошли сотрудники ФСБ, которые и задержали Сергеева.

Уголовное дело в отношении руководителя «Балтстроя» широко известно, как «дело реставраторов». Дмитрий Сергеев, в частности, подозревался в причастности к хищениям при реставрации Новодевичьего монастыря, Псковского драматического театра, тамбовской усадьбы фигурантов Асеевых.

Общая сумма ущерба составила 72 миллиона рублей.