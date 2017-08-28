В суде Петербурга директора «Балтстроя» задержали после освобождения
В Куйбышевском районном суде
В Куйбышевском районном суде
Как сообщили «РГ» в Объединенной
Уголовное дело в отношении руководителя «Балтстроя» широко известно, как «дело реставраторов». Дмитрий Сергеев, в частности, подозревался в причастности к хищениям при реставрации Новодевичьего монастыря, Псковского драматического театра, тамбовской усадьбы фигурантов Асеевых.
Куйбышевский районный суд признал Сергеева виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет и 7 месяцев лишения свободы условно, также он должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.