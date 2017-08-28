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21:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшего в Уфе 19-летнего парня нашли мертвым

Поиски Равиля Аслямова завершены.

В Уфе завершились поиски 19-летнего Равиля Аслямова. К сожалению, парень был найден мертвым. Об обстоятельствах его смерти пока ничего не сообщается. Информацию волонтерам подтвердили родственники Равиля.

Молодой человек исчез 18 августа при невыясненных обстоятельствах. Поисками уфимца занимались волонтеры и полиция. Никакой информации о местонахождении парня не появлялось до 28 августа.

29 августа состоятся похороны Равиля.

Редакция «Комсомольской правды» благодарит всех, кто участвовал в поисках и делал все, чтобы найти молодого человека. Мы приносим соболезнования родным, близким и друзьям Равиля.

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