Пропавшего в Уфе 19-летнего парня нашли мертвым

В Уфе завершились поиски 19-летнего Равиля Аслямова. К сожалению, парень был найден мертвым. Об обстоятельствах его смерти пока ничего не сообщается. Информацию волонтерам подтвердили родственники Равиля.

Молодой человек исчез 18 августа при невыясненных обстоятельствах. Поисками уфимца занимались волонтеры и полиция. Никакой информации о местонахождении парня не появлялось до 28 августа.

29 августа состоятся похороны Равиля.