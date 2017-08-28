Фотографии подозреваемых в стрельбе в Краснодаре появились в соцсетях

Как сообщила «Югополису» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в районе 14 часов на стационарном посту ДПС при въезде в город сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota. В ответ водитель открыл огонь из неустановленного оружия (на одной из фотографий с места происшествия виден автомат Калашникова на сиденье автомобиля — «Югополис»), ранив сотрудника полиции в ногу, и продолжил движение. В ходе преследования нарядом ДПС злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехав на препятствие. После этого водитель скрылся. В настоящее время в Краснодаре введена спецоперация, направленная на розыск и задержание подозреваемого.