Фотографии подозреваемых в стрельбе в Краснодаре появились в соцсетях
Правоохранительные органы не называют имен двух разыскиваемых злоумышленников, устроивших погоню со стрельбой, но сведения о них распространены в соцсетях.
Правоохранительные органы не называют имен двух разыскиваемых злоумышленников, устроивших погоню со стрельбой, но сведения о них распространены в соцсетях.
По имеющейся информации, подозреваемых двое — это 21-летний Никита Медведев и 25-летний Дмитрий Карачкин. Они объявлены в розыск и могут быть вооружены.
Как сообщал «Югополис», днем в понедельник, 28 августа, в Краснодаре произошла погоня с перестрелкой. Очевидцы выложили в соцсети фотографии и видео патрульных автомобилей ДПС со следами пуль на лобовом стекле.
Как сообщила «Югополису»
По имеющимся у «Югополиса» данным, злоумышленников было двое.
Улицу Тургенева перекрыли в обе стороны.
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