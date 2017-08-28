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17:58 (мск), источник: Югополис

Фотографии подозреваемых в стрельбе в Краснодаре появились в соцсетях

Правоохранительные органы не называют имен двух разыскиваемых злоумышленников, устроивших погоню со стрельбой, но сведения о них распространены в соцсетях.

По имеющейся информации, подозреваемых двое — это 21-летний Никита Медведев и 25-летний Дмитрий Карачкин. Они объявлены в розыск и могут быть вооружены.

Как сообщал «Югополис», днем в понедельник, 28 августа, в Краснодаре произошла погоня с перестрелкой. Очевидцы выложили в соцсети фотографии и видео патрульных автомобилей ДПС со следами пуль на лобовом стекле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщила «Югополису» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в районе 14 часов на стационарном посту ДПС при въезде в город сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota. В ответ водитель открыл огонь из неустановленного оружия (на одной из фотографий с места происшествия виден автомат Калашникова на сиденье автомобиля — «Югополис»), ранив сотрудника полиции в ногу, и продолжил движение. В ходе преследования нарядом ДПС злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехав на препятствие. После этого водитель скрылся. В настоящее время в Краснодаре введена спецоперация, направленная на розыск и задержание подозреваемого.

По имеющимся у «Югополиса» данным, злоумышленников было двое.

Улицу Тургенева перекрыли в обе стороны.

Сотрудник полиции госпитализирован.

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Фотографии подозреваемых в стрельбе в Краснодаре появились в соцсетях
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