В Молдове автомобиль с пассажирами скатился в озеро: Есть погибшие

Источник: Actualitati.md

Трагический случай произошел в 6 часов утра. Кроме погибшего в транспорте также находились три человека, в том числе двое детей.

Одного из них спас взрослый, который также был в машине. Восьмилетнему ребенку выжить не удалось, рассказали в СГЗЧС, пишет moldovanews.md.