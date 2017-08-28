В Молдове автомобиль с пассажирами скатился в озеро: Есть погибшие
По сообщениям Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, автомобиль с пассажирами скатился в озеро. В результате этого несчастного случая погиб восьмилетний мальчик.
По сообщениям Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, автомобиль с пассажирами скатился в озеро. В результате этого несчастного случая погиб восьмилетний мальчик.
Трагический случай произошел в 6 часов утра. Кроме погибшего в транспорте также находились три человека, в том числе двое детей.
Одного из них спас взрослый, который также был в машине. Восьмилетнему ребенку выжить не удалось, рассказали в СГЗЧС, пишет moldovanews.md.
На место трагедии прибыли спасатели и две единицы спецтехники, которые извлекли транспортное средство. По делу ведется расследование.