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18:39 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове автомобиль с пассажирами скатился в озеро: Есть погибшие

По сообщениям Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, автомобиль с пассажирами скатился в озеро. В результате этого несчастного случая погиб восьмилетний мальчик.

Источник: Actualitati.md

Трагический случай произошел в 6 часов утра. Кроме погибшего в транспорте также находились три человека, в том числе двое детей.

Одного из них спас взрослый, который также был в машине. Восьмилетнему ребенку выжить не удалось, рассказали в СГЗЧС, пишет moldovanews.md.

На место трагедии прибыли спасатели и две единицы спецтехники, которые извлекли транспортное средство. По делу ведется расследование.

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