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18:36 (мск), источник: Actualitati.md

Житель Хынчешт зарубил топором своего приятеля

Трагедия произошла в селе Чукулень Хынчештского района. В результате пьяной ссоры мужчина топором убил своего гостя, а тело бросил в подвал.

Мужчина пришел в гости к своему знакомому в ночь с 26 по 27 августа, передает bloknot-moldova.md.

Увидев, что мужчина больше не дышит, преступник перетащил тело в подвал дома. Труп был там до сегодняшнего утра, — сообщила пресс-секретарь полиции Хынчешт Татьяна Солоцкая.

Подозреваемого задержали. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

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