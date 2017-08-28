Житель Хынчешт зарубил топором своего приятеля
Трагедия произошла в селе Чукулень Хынчештского района. В результате пьяной ссоры мужчина топором убил своего гостя, а тело бросил в подвал.
Трагедия произошла в селе Чукулень Хынчештского района. В результате пьяной ссоры мужчина топором убил своего гостя, а тело бросил в подвал.
Мужчина пришел в гости к своему знакомому в ночь с 26 по 27 августа, передает
Увидев, что мужчина больше не дышит, преступник перетащил тело в подвал дома. Труп был там до сегодняшнего утра, — сообщила
Подозреваемого задержали. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.