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18:00 (мск), источник: РБК

ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских на АЗС в Дагестане

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в дагестанском городе Капийск.

Об этом сообщила в своем Twitter организация SITE, которая отслеживает медийную активность террористов, со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство AMAQ.

Нападение на полицейских в Каспийске произошло утром 28 августа.

В момент нападения патруль полиции находился на автозаправочной станции на ул. Махачкалинская. Один из сотрудников полиции погиб, еще один был госпитализирован.

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2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Геннадий Старотиторов
Соболезнования родственникам погибшего.
Но террористы..,на АЗС..,бред какой то. Да ещё ответственность взяли...
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