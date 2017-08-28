ИГ взяла ответственность за нападение на полицейских на АЗС в Дагестане
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в дагестанском городе Капийск.
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в дагестанском городе Капийск.
Об этом сообщила в своем Twitter организация SITE, которая отслеживает медийную активность террористов, со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство AMAQ.
Нападение на полицейских в Каспийске произошло утром 28 августа.
В момент нападения патруль полиции находился на автозаправочной станции на ул. Махачкалинская. Один из сотрудников полиции погиб, еще один был госпитализирован.
Но террористы..,на АЗС..,бред какой то. Да ещё ответственность взяли...