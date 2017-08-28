Следователь НЦБК получил 30 суток ареста в связи с пропажей улик
Следователь Национального антикоррупционного центра Молдовы (НЦБК) получил 30 суток ареста.
Следователь Национального антикоррупционного центра Молдовы (НЦБК) получил 30 суток ареста.
Информацию подтвердил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.
Сейчас сотрудник НЦБК находится в изоляторе.
Напомним, в пятницу следователь Национального антикоррупционного центра Молдовы был задержан на 72 часа в связи с пропажей вещественных доказательств.