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18:33 (мск), источник: Publika.md

Следователь НЦБК получил 30 суток ареста в связи с пропажей улик

Следователь Национального антикоррупционного центра Молдовы (НЦБК) получил 30 суток ареста.

Источник: Publika.md

Информацию подтвердил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сейчас сотрудник НЦБК находится в изоляторе.

Напомним, в пятницу следователь Национального антикоррупционного центра Молдовы был задержан на 72 часа в связи с пропажей вещественных доказательств.

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