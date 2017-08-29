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08:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

Берёзовую Рощу затопило из-за прорыва на водопроводных сетях

По словам местных жителей, прорыв трубы на этом же месте уже был примерно две недели назад.

Источник: Вести - Воронеж

Во дворе одного из домов на улице Берёзовая Роща в понедельник целый день бегут ручьи. Фонтан, бьющий из-под земли, обнаружили местные жители рано утром. И, по их словам, сразу сообщили в «Водоканал». Пока ждали коммунальную службу, вода разлилась по всему двору, и даже дошла до дверей подъезда. Что примечательно, примерно на этом месте, по словам местных жителей, прорыв трубы уже был примерно две недели назад.

Ася Зверева, жительница г. Воронежа:

«Трубы лежат где-то метров три с лишним. Очень глубоко было вырыто всё. Откачали эту воду, что они там делали, мы, конечно, не знаем. Ну вот. Засыпали землёй, огородили, там же всё подсыхает, собрались асфальт закатывать. А водичка снова вся прорвалась».

В «Водоканале» объяснили, что заявку получили от жителей почти в полдень, приехать на место аварии удалось спустя несколько часов. Прорыв произошёл на трубе диаметров 100 мм.

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