Берёзовую Рощу затопило из-за прорыва на водопроводных сетях
По словам местных жителей, прорыв трубы на этом же месте уже был примерно две недели назад.
По словам местных жителей, прорыв трубы на этом же месте уже был примерно две недели назад.
Во дворе одного из домов на улице Берёзовая Роща в понедельник целый день бегут ручьи. Фонтан, бьющий
Ася Зверева, жительница г. Воронежа:
«Трубы лежат
В «Водоканале» объяснили, что заявку получили от жителей почти в полдень, приехать на место аварии удалось спустя несколько часов. Прорыв произошёл на трубе диаметров 100 мм.