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18:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Парковку у Московского вокзала в Петербурге закроют

Решение было принято «Городским центром управления парковками» в связи с требованием Смольного о расторжении договора аренды земельного участка.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районе Петербурга с 1 сентября станет на одну автостоянку меньше. Парковку на 1-ой Советской улице, возле Московского вокзала закроют в первый осенний месяц. Она располагается от дома ¼, литера А, по Орловскому переулку до середины дома 126/2, литера А, по Невскому проспекту.

Соответствующее решение было принято «Городским центром управления парковками» в связи с требованием Смольного о расторжении договора аренды земельного участка.

Автовладельцам предлагают воспользоваться другими стоянками для машин в центре города на Неве: на Лиговском проспекте, юго-восточнее дома 10/118, литера А, по Лиговскому. Также есть парковки у БКЗ «Октябрьский» на Греческой площади, северо-западнее дома 6 по Лиговскому проспекту и на площади Островского — с западной стороны от Александринского театра.

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