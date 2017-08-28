Парковку у Московского вокзала в Петербурге закроют

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районе Петербурга с 1 сентября станет на одну автостоянку меньше. Парковку на 1-ой Советской улице, возле Московского вокзала закроют в первый осенний месяц. Она располагается от дома ¼, литера А, по Орловскому переулку до середины дома 126/2, литера А, по Невскому проспекту.

Соответствующее решение было принято «Городским центром управления парковками» в связи с требованием Смольного о расторжении договора аренды земельного участка.