В Воронежской области зафиксировали 13 лесных пожаров с начала 2017 года
Основная причина возгорания — человеческий фактор.
Основная причина возгорания — человеческий фактор.
В регионе зафиксировали 13 лесных пожаров с начала 2017 года, сообщил заместитель председателя правительства Воронежской области Максим Увайдов на еженедельном совещании в облправительстве в понедельник, 28 августа. Возгорания возникали при высоком и чрезвычайном классах пожарной опасности, а также при сильном ветре.
Основная причина возгорания — человеческий фактор. Как рассказал Максим Увайдов, 46 систем видеонаблюдения с зоной покрытия 80-ти населенных пунктов установили в наиболее пожароопасных местах.
Сотрудники МЧС зафиксировали более 1 тыс. ландшафтных пожаров в Воронежской области с начала 2017 года. Общая площадь горения составила 133 га, что в 2,4 раза больше, чем в 2016 году.