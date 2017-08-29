В Воронежской области зафиксировали 13 лесных пожаров с начала 2017 года

В регионе зафиксировали 13 лесных пожаров с начала 2017 года, сообщил заместитель председателя правительства Воронежской области Максим Увайдов на еженедельном совещании в облправительстве в понедельник, 28 августа. Возгорания возникали при высоком и чрезвычайном классах пожарной опасности, а также при сильном ветре.

Основная причина возгорания — человеческий фактор. Как рассказал Максим Увайдов, 46 систем видеонаблюдения с зоной покрытия 80-ти населенных пунктов установили в наиболее пожароопасных местах.