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28 августа, источник: Sputnik.by

Женщина, выпавшая из окна многоэтажки в Могилеве, оставила записку

Свидетели трагедии утверждают, что после падения женщина какое-то время была жива.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Женщина, выпавшая из окна седьмого этажа жилого дома в Могилеве, оставила предсмертную записку, сообщает Sputnik.

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Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 27 августа, на улице Кашатанова в Могилеве. Первыми об инциденте сообщили пользователи соцсетей. Позже информацию подтвердили в областном управлении Следственного комитета.

Официальный представитель СК Светлана Сахаова проинформировала, что тело 40-летней местной жительницы было обнаружено в 10:00. Следователи провели осмотр места происшествия, а также квартиру, где погибшая проживала вместе с семьей. В результате была обнаружена предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается.

По факту гибели Могилевским межрайонным отделом СК проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза.

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