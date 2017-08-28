Женщина, выпавшая из окна многоэтажки в Могилеве, оставила записку

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 27 августа, на улице Кашатанова в Могилеве. Первыми об инциденте сообщили пользователи соцсетей. Позже информацию подтвердили в областном управлении Следственного комитета.

Официальный представитель СК Светлана Сахаова проинформировала, что тело 40-летней местной жительницы было обнаружено в 10:00. Следователи провели осмотр места происшествия, а также квартиру, где погибшая проживала вместе с семьей. В результате была обнаружена предсмертная записка. Ее содержание не раскрывается.