Источник: пострадавшему при взрыве машины в Уфе ампутировали ногу

Инцидент произошел днем в понедельник на улице Армавирская недалеко от торгового центра «Южный полюс» города Уфы. В припаркованном автомобиле Kia раздался хлопок, как пояснили следователи — предположительно сдетонировало взрывное устройство, его тип устанавливается. Мужчина получил ранения нижних конечностей, был доставлен в одну из больниц города и прооперирован. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия и его компонентов.

«Мужчина прооперирован, ему ампутировали часть ноги, на второй ноге порваны мышцы. Врачи прогнозируют положительную динамику, но пока он остаётся в стабильно тяжелом состоянии», — пояснил агентству источник.