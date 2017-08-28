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22:58 (мск), источник: РИА Новости

Источник: пострадавшему при взрыве машины в Уфе ампутировали ногу

УФА, 28 авг — РИА Новости. Врачи ампутировали ногу жителю Уфы, который получил ранения конечностей предположительно при детонации взрывного устройства в автомобиле около торгового центра в понедельник, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел днем в понедельник на улице Армавирская недалеко от торгового центра «Южный полюс» города Уфы. В припаркованном автомобиле Kia раздался хлопок, как пояснили следователи — предположительно сдетонировало взрывное устройство, его тип устанавливается. Мужчина получил ранения нижних конечностей, был доставлен в одну из больниц города и прооперирован. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство и незаконном обороте оружия и его компонентов.

«Мужчина прооперирован, ему ампутировали часть ноги, на второй ноге порваны мышцы. Врачи прогнозируют положительную динамику, но пока он остаётся в стабильно тяжелом состоянии», — пояснил агентству источник.

По его данным, пострадавший мужчина — бывший полицейский и сейчас работает в сфере адвокатуры. Официальной информации о личности мужчины в СК РФ по региону и башкирском МВД нет.

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 Источник: пострадавшему при взрыве машины в Уфе ампутировали ногу
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