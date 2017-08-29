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09:11 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону конфликт между байкерами закончился стрельбой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Один человек убит при стрельбе на производственной базе в Ростове-на-Дону, информирует ГУ МВД по региону.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, участники конфликта были байкерами, а спор между ними произошел из-за денег.

Ранее СМИ сообщали, что в Ростове-на-Дону встреча байкеров из мотоклубов «Ночные волки» и Pirates Of Winds МС Russia закончилась стрельбой и гибелью одного человека.

«Они состояли в мотоклубах, на место происшествия прибыли без мотоциклов. У подозреваемого и его знакомого был конфликт из-за денег. На встрече подозреваемый выстрелил своему оппоненту в голову, в результате чего последний скончался в больнице», — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, не уточнив названия мотоклубов.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «убийство», подозреваемый задержан.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий опероуполномоченные уголовного розыска задержали 27-летнего гражданина, подозреваемого в нанесении телесных повреждений мужчине, от которых тот впоследствии скончался. Полицейские установили, что подозреваемый прибыл на производственную базу на улице Инженерной в Ростове-на-Дону для встречи со своим знакомым. Подозреваемый при себе имел огнестрельное оружие», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Как добавили в полиции, подозреваемый увидел, что его знакомый прибыл на встречу не один, тогда он решил выстрелить в сторону оппонентов. В результате, по информации МВД, молодой человек попал своему знакомому в голову. Гражданин 1978 года рождения с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где и скончался. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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