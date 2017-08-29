В Ростове-на-Дону конфликт между байкерами закончился стрельбой

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, участники конфликта были байкерами, а спор между ними произошел
Ранее СМИ сообщали, что в
«Они состояли в мотоклубах, на место происшествия прибыли без мотоциклов. У подозреваемого и его знакомого был конфликт
По информации ГУ МВД по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «убийство», подозреваемый задержан.
«В ходе
Как добавили в полиции, подозреваемый увидел, что его знакомый прибыл на встречу не один, тогда он решил выстрелить в сторону оппонентов. В результате, по информации МВД, молодой человек попал своему знакомому в голову. Гражданин 1978 года рождения с огнестрельным ранением головы был доставлен в больницу, где и скончался. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.