СК возбудил уголовное дело о нападении на сотрудников ДПС в Краснодаре

Источник: РИА Новости

В понедельник сотрудники ДПС на посту при въезде в Краснодар попытались остановить автомобиль марки Toyota. Водитель машины открыл огонь предположительно из травматического оружия, ранив одного из правоохранителей, а затем попытался скрыться.

В полиции уточнили, что злоумышленников в автомобиле было двое. Полицейский стажер получил ранения в область шеи и головы и был госпитализирован.

Пытаясь скрыться, водитель Toyota, преследуемый нарядом ДПС, устроил ДТП на перекрестке улиц Тургенева и Атарбекова. На выложенной в интернете видеозаписи с камер наблюдения видно, как автомобиль врезается в машины, стоящие на перекрестке. Сам водитель, как видно на кадрах видеозаписи, бросает транспортное средство и убегает с места происшествия.

В социальных сетях позднее появились сообщения, что во время стрельбы были убиты двое прохожих, однако эти сведения в МВД опровергли. «Размещённая в социальных сетях информация о том, что подозреваемые в причастности к ранению сотрудника полиции убили двух прохожих, не соответствует действительности. Сотрудники полиции продолжают розыск подозреваемых», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства по Краснодарскому краю.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции и применения в отношении одного из них насилия. В УМВД России по Краснодару сообщили, что разыскивают жителей города Карачкина Дмитрия Алексеевича, 01.07.1992 года рождения и Медведева Никиту Сергеевича, 24.04.1996 года рождения, по подозрению в причастности к преступлению.