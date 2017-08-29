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07:03 (мск), источник: ИА REGNUM

Пострадавший при подрыве автомобиля в Уфе ранее служил в МВД

СМИ выяснили личность пострадавшего в результате взрыва в Уфе.

Пострадавший в результате подрыва автомобиля 28 августа в Уфе оказался сотрудником адвокатской фирмы, ранее служившим в правоохранительных органах, передаёт местный портал ProUfu.ru.

По информации издания, в момент взрыва мужчина отъезжал от офиса фирмы, в автомобиле он находился один. В результате взрыва он получил тяжёлые травмы обеих ног и был срочно госпитализирован. Как рассказали очевидцы, взрыв произошёл под сиденьем машины.

Сообщается, что пострадавший, 31-летний Сергей К., ранее работал в отделе участковых уполномоченных полиции и подразделении по делам несовершеннолетних отдела МВД по Чишминскому району Уфы. Из органов он уволился в августе 2016 года «по собственному желанию».

Отметим, что официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв в автомобиле Kia Rio произошёл днём 28 августа на улице Армавирской в Уфе, возле одного из торговых центров. По предварительной версии следствия речь идёт о покушении на убийство из-за личных или бытовых отношений. Окончательный мотив преступления выясняется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов».

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