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03:10 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке обнаружена пропавшая школьница

Сотрудники полиции обнаружили школьницу, которая была объявлена в розыск. Оказалось, что девочка ездила в гости в Партизанск.

Ранее в отдел полиции поступило сообщение о пропаже 14-летней жительницы Владивостока, которая в ночь на 6 августа ушла из дома на улице Адмирала Юмашева и пропала. Родственники безуспешно пытались сами разыскать несовершеннолетнюю, после чего обратились в полицию с заявлением о ее безвестном исчезновении.

Поисковые мероприятия были организованы на всей территории Приморского края. Проверялись места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, старые, заброшенные здания. В проведении поисковых мероприятий участвовали кинологи со служебными собаками. Ориентировки о розыске пропавшей несовершеннолетней размещены в средствах массовой информации и социальных сетях.

В результате розыска было установлено, что несовершеннолетняя находилась в Партизанском городском округе. Разыскиваемая, преодолевшая 170 километров на электричках и автостопом, пояснила, что отправилась в гости к своему приятелю.

В настоящий момент инспекторы по делам несовершеннолетних принимают меры по установлению причин самовольного ухода подростка из дома. С ней провели профилактическую беседу и направили в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов.

Полиция благодарит всех неравнодушных граждан и представителей средств массовой информации за помощь в проведении поисковых мероприятий.

Отметим, с начала 2017 года сотрудники приморской полиции разыскали 1336 детей и подростков, самовольно покинувших места постоянного пребывания, склонных к бродяжничеству и объявленных в розыск.

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