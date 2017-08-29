Пуск ракеты в КНДР не повлиял на радиационный фон в приграничном Приморье

На сайте Примгидромета во вторник сообщается, что в настоящее время радиационный фон в Приморье составляет 12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Специалисты проводят измерения ежечасно Приморье — единственный регион РФ, граничащий с КНДР.

Как сообщалось со ссылкой на агентство «Рёнхап», ракета была запущена из окрестностей Сунана близ Пхеньяна в 5:57 (23:57 по Москве). Она пролетела над Японией и упала в океан 1180 километрах от японского острова Хоккайдо.