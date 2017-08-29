Восстановление квартир после взрыва газа в Хабаровске начнут на следующей неделе

До конца текущей недели будет оформлена вся проектная документация, а в начале грядущей — составлена смета и определена подрядная строительная организация, которая без промедления приступит к глобальным ремонтным работам, дабы после их завершения жильцы успели провести отделку пострадавших от ЧС квартир, привести их в порядок и вернуться под родной кров до наступления холодов, рассказал ИА AmurMedia директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» администрации города Хабаровска Виталий Блоцкий.

Напомним, что 20 августа текущего года в одной из квартир на восьмом этаже десятиэтажного жилого дома № 9а по улице Бондаря прогремел взрыв, по предварительному заключению — бытового газа.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются сотрудниками правоохранительных и следственных органов. Жертв и пострадавших при ЧС нет, но сильно пострадали две квартиры на восьмом этаже — двух— и трехкомнатная. Как показало более детальное обследование, взрывом повреждены несущие строительные конструкции в гораздо большем количестве помещений.

Как сообщил Виталий Блоцкий, в общей сложности серьезные разрушения получили плиты перекрытий в шести квартирах — не только на восьмом, но и на седьмом и девятом этажах. Четыре из них требуют полной замены, необходима также перекладка несущих кирпичных стен, которые растрескались из-за вибрации, вызванной взрывом, и фактически перестали выполнять свою несущую функцию.