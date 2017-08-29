Два пожара потушили на землях лесного фонда в Иркутской области

Одно возгорание на площади 0,6 га локализовано в Ольхонском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Действующими оставалось четыре пожара на площади 646 лесных га и 7 га нелесной территории в Катангском районе.

В зоне постоянного космического наблюдения в регионе остаются 11 пожаров в Катангском районе. Общая площадь возгораний составляет 50651 га леса и 80756 га территории без леса. Решение о том, чтобы их не обслуживать, приняла областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 1080 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложили 1326 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 21993,5 тыс. рублей.

В тушении лесных пожаров 28 августа было задействовано 42 пожарных-десантника, 10 работников лесничеств и четыре единицы наземной техники.