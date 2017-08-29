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05:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два пожара потушили на землях лесного фонда в Иркутской области

В Иркутской области 28 августа 2017 года на землях лесного фонда ликвидировано два природных пожара на общей площади 734 га, покрытых лесом, и 2798 нелесных га: по одному в Усть-Илимском и Катангском районах.

Одно возгорание на площади 0,6 га локализовано в Ольхонском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Действующими оставалось четыре пожара на площади 646 лесных га и 7 га нелесной территории в Катангском районе.

В зоне постоянного космического наблюдения в регионе остаются 11 пожаров в Катангском районе. Общая площадь возгораний составляет 50651 га леса и 80756 га территории без леса. Решение о том, чтобы их не обслуживать, приняла областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 1080 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложили 1326 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 21993,5 тыс. рублей.

В тушении лесных пожаров 28 августа было задействовано 42 пожарных-десантника, 10 работников лесничеств и четыре единицы наземной техники.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 августа чрезвычайный — V — класс пожарной опасности ожидается в Киренском районе, IV — в Ольхонском. На остальной территории области установился низкий класс пожароопасности.

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