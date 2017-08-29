Два пожара потушили на землях лесного фонда в Иркутской области
В Иркутской области 28 августа 2017 года на землях лесного фонда ликвидировано два природных пожара на общей площади 734 га, покрытых лесом, и 2798 нелесных га: по одному в
В Иркутской области 28 августа 2017 года на землях лесного фонда ликвидировано два природных пожара на общей площади 734 га, покрытых лесом, и 2798 нелесных га: по одному в
Одно возгорание на площади 0,6 га локализовано в Ольхонском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Об этом сообщает
В зоне постоянного космического наблюдения в регионе остаются 11 пожаров в Катангском районе. Общая площадь возгораний составляет 50651 га леса и 80756 га территории без леса. Решение о том, чтобы их не обслуживать, приняла областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на основании статей 81−84 Лесного кодекса РФ, приказа Минприроды России № 426 от 8 октября 2015 года «О внесении изменений в правила тушения лесных пожаров».
Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 1080 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, наложили 1326 штрафов по статье 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 21993,5 тыс. рублей.
В тушении лесных пожаров 28 августа было задействовано 42
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 августа чрезвычайный — V — класс пожарной опасности ожидается в Киренском районе, IV — в Ольхонском. На остальной территории области установился низкий класс пожароопасности.