В Хабаровске у женщины после удаления зубов появилась флегмона глаз
В Хабаровском крае следователи организовали проверку информации СМИ о том, что у местной жительницы после похода к стоматологу появилась флегмона орбиты глаз.
В Хабаровском крае следователи организовали проверку информации СМИ о том, что у местной жительницы после похода к стоматологу появилась флегмона орбиты глаз.
Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
«В средствах массовой информации размещен материал о том, что в июне 2017 года жительница села Некрасовка обратилась за медицинской помощью к стоматологу сельской поликлиники с острой зубной болью. После удаления врачом трех зубов у последней развились серьезные осложнения — флегмона орбиты глаз», — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.