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05:43 (мск), источник: Газета.Ру

В Хабаровске у женщины после удаления зубов появилась флегмона глаз

В Хабаровском крае следователи организовали проверку информации СМИ о том, что у местной жительницы после похода к стоматологу появилась флегмона орбиты глаз.

Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

«В средствах массовой информации размещен материал о том, что в июне 2017 года жительница села Некрасовка обратилась за медицинской помощью к стоматологу сельской поликлиники с острой зубной болью. После удаления врачом трех зубов у последней развились серьезные осложнения — флегмона орбиты глаз», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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