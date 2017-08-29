В Хабаровске у женщины после удаления зубов появилась флегмона глаз

Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

«В средствах массовой информации размещен материал о том, что в июне 2017 года жительница села Некрасовка обратилась за медицинской помощью к стоматологу сельской поликлиники с острой зубной болью. После удаления врачом трех зубов у последней развились серьезные осложнения — флегмона орбиты глаз», — говорится в сообщении.