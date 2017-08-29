Здание администрации Братска «заминировали»

В результате обследования здания, взрывное устройство не обнаружено. В комплексе мероприятий были задействованы полиция, МЧС, бригады скорой помощи. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Братска.

По информации городского департамента общественной безопасности, в 19.29 в полицию поступил звонок о том, что в здании администрации произойдет взрыв. Оперативные службы немедленно отреагировали на сообщение о взрывном устройстве в мэрии Братска, расположенной по адресу Ленина, 37.

«Вокруг администрации было выставлено оцепление, из здания эвакуировано 10 человек. Работали сотрудники следственно-оперативного отдела, кинолог с собакой», — отметили в пресс-службе.