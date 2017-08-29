Здание администрации Братска «заминировали»
Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг здания администрации Братска после сообщения о взрывном устройстве накануне вечером, 28 августа.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг здания администрации Братска после сообщения о взрывном устройстве накануне вечером, 28 августа.
В результате обследования здания, взрывное устройство не обнаружено. В комплексе мероприятий были задействованы полиция, МЧС, бригады скорой помощи. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По информации городского департамента общественной безопасности, в 19.29 в полицию поступил звонок о том, что в здании администрации произойдет взрыв. Оперативные службы немедленно отреагировали на сообщение о взрывном устройстве в мэрии Братска, расположенной по адресу Ленина, 37.
«Вокруг администрации было выставлено оцепление, из здания эвакуировано 10 человек. Работали сотрудники
В результате обследования здания взрывное устройство не обнаружено. В 22.30 оцепление было снято. В результате