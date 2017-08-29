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05:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Здание администрации Братска «заминировали»

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг здания администрации Братска после сообщения о взрывном устройстве накануне вечером, 28 августа.

В результате обследования здания, взрывное устройство не обнаружено. В комплексе мероприятий были задействованы полиция, МЧС, бригады скорой помощи. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Братска.

По информации городского департамента общественной безопасности, в 19.29 в полицию поступил звонок о том, что в здании администрации произойдет взрыв. Оперативные службы немедленно отреагировали на сообщение о взрывном устройстве в мэрии Братска, расположенной по адресу Ленина, 37.

«Вокруг администрации было выставлено оцепление, из здания эвакуировано 10 человек. Работали сотрудники следственно-оперативного отдела, кинолог с собакой», — отметили в пресс-службе.

В результате обследования здания взрывное устройство не обнаружено. В 22.30 оцепление было снято. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в ложном сообщении. Им оказался гражданин 1972 года рождения, в ходе обыска при нем был обнаружен телефон, с которого произведен звонок. Подозреваемый направлен на освидетельствование в Братский областной психоневрологический диспансер.

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